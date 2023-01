40 % lernen jede Woche in der Bibliothek

Wir haben jede Menge Feedback erhalten – vielen Dank für die rege Teilnahme an unserer Umfrage aus dem Sommer 2022! Besonders gefreut haben wir uns über die positiven Rückmeldungen zu unseren Lernangeboten und zu den verschiedenen Arten unserer Lernplätze. 31 % der Teilnehmenden haben sogar angegeben, die Bib täglich als Lernplatz zu nutzen. Insgesamt haben sich 528 Personen beteiligt und dabei auch zahlreiche Anregungen eingereicht. Auf ein paar, die besonders häufig genannt wurden, gehen wir hier näher ein.

Drucker

Ein häufig genannter Wunsch ist die Bereitstellung eines zentralen Druckers. Es wird aktuell geprüft, ob sich eine solche Möglichkeit umsetzen lässt. Bis dahin finden Sie hier noch einmal die bestehenden Alternativen: Scannen (Kopieren und Drucken)

WLAN & Strom

Die Verbesserung des WLANs und die Bereitstellung von Steckdosen wurden ebenfalls oft gewünscht. Flächendeckendes WLAN und ausreichend Steckdosen werden sich im Neubau der Zentralbibliothek verwirklichen lassen.

Thema Essen & Trinken

Die Regelungen zum Essen und Trinken möchten wir bestehen lassen, damit wir für alle einen angenehmen Lernort anbieten können. Hier gibt es unterschiedliche Grenzen. Für die einen ist der Geruch von Speisen bereits störend, andere stört erst das Essen auf dem Tisch. Damit Sie weiterhin zukünftig einen sauberen Lern- und Arbeitsplatz vorfinden, bitten wir Sie, unseren Essbereich neben den Getränkeautomaten und weitere Plätze im Foyer zu nutzen.

Wasserspender

Gewünscht wurde auch, dass in der Bibliothek ein Wasserspender aufgestellt wird. Die TU Dortmund stellt öffentliche Wasserspender an zwei bibliotheksnahen Standorten zur Verfügung: Im Mensagebäude (bis 16 Uhr) und im Gebäude Emil-Figge-Str. 50 (bis 20 Uhr). Ein weiterer Wasserspender für die Zentralbibliothek ist nicht in Planung. Im neuen Gebäude und auch bereits in der Übergangsphase wird es aber Wasserspender geben.

Lernort & Klima

Sie haben nach „Chill Areas“ gefragt. An vielen Stellen finden Sie im Erdgeschoss Sessel oder Sofaecken, einige auch in den Obergeschossen. Aus statischen Gründen können dort keine weiteren Regale demontiert und somit neuer Platz geschaffen werden. Im neuen Gebäude werden wir diese Bereiche jedoch weiter ausbauen. Auch das Klima wird sich gegenüber dem aktuellen Gebäude verbessern.

Wussten Sie, dass wir neben den rund 1000 Arbeitsplätzen der Zentralbibliothek auch Lernplätze in drei Bereichsbibliotheken haben? Die Übersichtskarte Lernorte auf dem Campus zeigt Ihnen neben der Bibliothek noch viele weitere Lernmöglichkeiten auf dem Campus samt Auslastung.

Haben Sie weitere Fragen und Anregungen?

Wir freuen uns über Ihr Feedback! Schreiben Sie uns eine E-Mail.

Tags: Lernort, Service, Umfrage