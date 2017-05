Wir setzen auf neue Technik!

Die Bereichsbibliothek Raumplanung bleibt vom 15. bis 19. Mai 2017 geschlossen.

Selbstbedienung für den Campus Süd

Seit Januar 2017 sind die Bestände in den Bereichsbibliotheken am Campus Süd (Architektur/Bauingenieurwesen und Raumplanung) grundsätzlich ausleihbar. Als weiteren konsequenten Schritt führen wir jetzt dort die Möglichkeit ein, Medien selbst auszuleihen. Wir setzen dazu auf die RFID -Technologie und rüsten die Bibliotheksbestände mit RFID-Transpondern aus. Beide Bibliotheken erhalten Selbstbedienungsterminals für Ausleihe und Rückgabe.

Sie brauchen ein Buch aus der Bereichsbibliothek Raumplanung?

Bestellen Sie es per E-Mail! In der Regel können Sie es am gleichen Tag in der Bereichsbibliothek Architektur und Bauingenieurwesen abholen. Entliehene Bücher geben Sie bitte ebenfalls dort zurück.

Sie suchen einen freien Platz zum Lernen?

