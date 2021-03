Um unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern, steigen wir Ende April 2021 auf ein neues Bibliothekssystem zur Verwaltung unserer internen Prozesse um. Dabei steht Ihnen der Katalog plus [1] weiterhin wie gewohnt zur Verfügung. Im besten Fall werden Sie kaum Veränderungen bemerken.

Aufgrund der jetzt beginnenden Umstellungsphase wird es allerdings für kurze Zeit zu Einschränkungen bei der Nutzung unserer Dienste kommen:

Die Bearbeitung von Anschaffungsvorschlägen für Bücher wird länger dauern.

Voraussichtlich vom 23. bis zum 26. April stehen die Ausleihe bzw. Rückgabe von Medien und die Buchfernleihe nicht zur Verfügung. In diesem Zeitraum endende Leihfristen werden automatisch für Sie verlängert.

Wir werden den Übergang für Sie so reibungslos wie möglich gestalten und informieren Sie an dieser Stelle über alles Weitere.

Das neue interne Bibliothekssystem wird übrigens an 42 Bibliotheken in NRW eingeführt. Die UB Dortmund und fünf weitere Bibliotheken sind die ersten, die das cloudbasierte System „Alma“ des Herstellers Ex Libris betreiben werden.

[1] Katalog plus