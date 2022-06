UniCard-Restguthaben für Dortmunder Tafel und den Verein Grenzenlose Wärme

Studierende und Mitarbeitende der TU Dortmund haben ihre Guthaben von abgelaufenen oder ungültigen UniCards gespendet.

In der Bibliothek und im InfoPoint wurden die Karten gesammelt. Aus vielen kleinen Beträgen sind durch großzügiges Aufrunden des Studierendenwerks zwei große Summen geworden: 3.000 Euro Spendengeld gingen an die Dortmunder Tafel, weitere 3.000 Euro an den Verein Grenzenlose Wärme e.V.

Allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlichen Dank!

Tags: Spenden, UniCard