Video2brain ist Teil von Lynda.com geworden und zieht auf eine neue Plattform um. Sie finden dort Video-Trainings für ein selbstbestimmtes, orts- und medienunabhängiges Lernen. Um die Tutorials auf www.lynda.com zu nutzen, melden TU-Angehörige sich mit ihrem UniMail-Account an.

Gehen Sie folgendermassen vor: www.lynda.com aufrufen -> Sign In (oben rechts) -> Sign in with your organization portal (ganz unten im Kästchen) -> tu-dortmund.de -> Continue -> Benutzername und Passwort: Uni-Account und Passwort eingeben.

Hatten Sie sich zuvor bei Video2brain eine Playlist angelegt, können Sie ab dem 4. Mai noch einmal bis Ende des Monats auf die alten Inhalte zugreifen.

Demnächst sind die Inhalte von lynda.com auch einzeln über Katalog plus aufrufbar, bis dahin nutzen Sie bitte die Plattform direkt über den oben genannten Zugang.

