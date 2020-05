Ein Buch ist ausgeliehen?

Ab sofort können entliehene Bücher und andere Medien wieder über Katalog plus [1] vorgemerkt werden. Sie bekommen eine E-Mail, sobald die Medien für Sie in der Zentralbibliothek bereitstehen. Das gilt auch für Bücher aus Bereichsbibliotheken. Aus technischen Gründen sind einige Medien weiterhin nicht vormerkbar – wir arbeiten an einer Lösung.

Sie haben eine Rückgabeaufforderung bekommen?

Bitte geben Sie diese Medien (auch die Ausleihen aus den Bereichsbibliotheken) so schnell wie möglich in der Zentralbibliothek zurück! Andere Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek brauchen sie dringend, vor allem Studierende.

Die Rückgabe ist auch per Post möglich: Universitätsbibliothek Dortmund, Servicezentrum, Vogelpothsweg 76, 44227 Dortmund.

Fragen?

Kontakt: service.ub@tu-dortmund.de

Tags: Ausleihe, StayAtHomeChallenge