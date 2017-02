Am Sonntag, den 26.02.2017 ab ca. 11.00 Uhr können aufgrund von Wartungsarbeiten an unserer Bibliothekssoftware keine Medien ausgeliehen und keine Fernleihbestellungen aufgegeben werden. Auch Gebührenzahlungen sind während der Wartungsarbeiten nicht möglich. In der Zentralbibliothek entliehene Medien können über den Rückgabeautomaten im Foyer zurückgegeben werden.

Bitte beachten Sie: Die Recherche im Katalog plus funktioniert wie gewohnt, jedoch werden Ihnen während der Wartung keine Bestandsangaben für die Universitätsbibliothek Dortmund angezeigt.

Die Anmeldung an den Internetplätzen funktioniert während der Wartung leider auch nicht.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Tags: Fernleihe , Katalog plus