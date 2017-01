Am Mittwoch, 11.01.2017, zwischen 16.00 und bis voraussichtlich 17.00 Uhr, führen wir in der Zeit an unserer Bibliothekssoftware Wartungsarbeiten durch.

In dieser Zeit kann es, wenn Sie sich für Ihr Bibliothekskonto (Kontoeinsicht oder Vormerkungen oder Fernleihen) anmelden oder bei der Beantragung eines Bibliotheksausweises zu Verzögerungen und Ausfällen kommen.

Wir bitten um Verständnis.

