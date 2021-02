Aufgrund von Wartungs­arbeiten am VPN ‚Pulse Secure‘ steht Ihnen am Samstag, den 6. Februar 2021 in der Zeit von 12 bis 14 Uhr diese VPN-Verbindung der TU Dortmund nicht zur Verfügung. Für den Aufruf der meisten von uns lizenzierten E-Books können Sie sich auch via Shibboleth authentifizieren.

Sie können einen Kommentar schreiben, die Kommentare zu diesem Beitrag abonnieren oder einen Trackback auf Ihre Seite einrichten.