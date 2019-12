Festliche Stimmung mit den Blechbläsern

In der letzten Woche vor Weihnachten spielen traditionell die Blechbläser der TU Dortmund auf dem Dach der Bibliothek, seit Prof. Günther Rötter dieses musikalische Highlight vor Jahren ins Leben gerufen hat.

An einem Tag bedankt sich die Bibliotheksleitung mit Glühwein und Keksen bei den Musikerinnen und Musikern. Wer zuhören möchte, kommt am besten gegen 12 Uhr mittags auf die Mensabrücke, in diesem Jahr vom

16. bis 20. Dezember (immer um die Mittagszeit)

Viel Spaß beim Zuhören und Mitsingen!