Bibliotheksrundgang virtuell

In Corona-Zeiten sind Bibliotheksführungen vor Ort leider nicht möglich. Gerade viele Erstsemester haben die Bib bisher höchstens mal kurz betreten. Für alle, die wissen möchten, wie es in der Bib aussieht und was man zu normalen Zeiten dort machen kann, ist unser virtueller Bibliotheksrundgang gedacht!

Gedreht wurde der Film für die Dortmunder Hochschultage, an denen sich die Dortmunder Hochschulen Schülern und Schülerinnen vorstellen [1]. Weitere Videos der Bibliothek finden Sie auf dem YouTube-Kanal der UB Dortmund [2].

