Zehn bekannte Lehrbücher aus den Bereichen Chemie, Biowissenschaften und Physik stehen ab sofort mit der Wiley-VCH-Lehrbuchkollektion online zur Verfügung. Die Titel sind über Katalog plus zu finden. Die Lehrbuchkollektion bietet die Möglichkeit der Volltextsuche sowohl in einzelnen Büchern als auch in der gesamten Kollektion.

