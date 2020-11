Neu an der TU Dortmund?

Zentralbibliothek Montag bis Sonntag von 8.00 bis 20.00 Uhr (Ausleihe, Rückgabe, Gebührenzahlung, Lernplätze)

Servicezeiten [1] Montag bis Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr Samstag 11.00 bis 16.00 Uhr In den übrigen Zeiten eingeschränkter Service mit Wachpersonal.

[1]

Emil-Figge-Bibliothek (im Gebäude EF 50) Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr (Ausleihe, Rückgabe, Lernplätze)

Servicezeiten [2] Montag bis Freitag 9.00 bis 15.30 Uhr In den übrigen Zeiten eingeschränkter Service mit Wachpersonal.

[2]





Bücher finden

Recherchieren Sie im Katalog plus [3], bevor Sie in die Bibliothek kommen. Die Lehrbuchsammlung mit wichtiger Grundlagenliteratur finden Sie im Erdgeschoss oder als E-Book [4] über den Katalog.

TU-Mitglieder können Bücher aus den zurzeit geschlossenen Bereichsbibliotheken am Campus Süd bestellen [5].

Tags: Servicezeiten, StayAtHomeChallenge