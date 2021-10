Forschungsprojekte der Universität Mossul: Eine Ausstellung im Foyer der Bibliothek

Junge Wissenschaftler*innen stellen im Rahmen des Projekts Rethink Science and Education in Iraq (RESI) ihre Forschungsarbeiten vor und berichten über ihren Forschungsalltag im Irak. Die Posterpräsentation wird am Tag der offenen Tür der TU Dortmund offiziell eröffnet. Sie ist zu sehen bis zum 12.11.2021.