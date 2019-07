… auf die Frage: Wen würden Sie am liebsten einmal treffen?

Finden Sie Informationen zu interessanten Persönlichkeiten: Was war das Besondere an ihr? Wann und wo hat sie gelebt?

Das World Biographical Information System Online (WBIS) [1] bietet Antworten – in 8,5 Millionen Artikeln zu mehr als 6 Millionen Personen aus Ländern von Afrika bis Ungarn.

Ebenfalls interessant: Die Deutsche Biographische Enzyklopädie Online [2] enthält 62.000 Biographien von Personen, die zum kulturellen Erbe des deutschsprachigen Raums gehören.

Tags: Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften