Zeitschriftenaufsätze, die Sie per Fernleihe bestellt haben, werden Ihnen nur noch bis 31. Juli 2021 per E-Mail zugestellt. Diese bundesweite Ausnahme-Regelung, die aufgrund der Corona-Pandemie zwischen Kultusministerkonferenz (KMK) und der VG Wort vereinbart wurde, läuft nun aus und die vorherigen Regelungen treten wieder in Kraft – ‚Abholung der Ausdrucke in der Zentralbibliothek‘.

Tags: Fernleihe