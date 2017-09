Testen Sie jetzt zeta2mobile in der Zentralbibliothek!

An einem der Aufsichtscanner (Nr. 8) wurde testweise fuer ca. zwei Monate ein Zeta-WLAN-Netzwerk installiert.

Mit der kostenlos in Google Play und im App Store erhältlichen zeta2mobile-App speichern Sie Scans direkt auf Ihr Mobilgerät. Über einen QR-Code, den das Scansystem generiert, werden die beiden Geräte miteinander verbunden. Die am Scanner erstellten Scans werden bei Android-Betriebssystemen in einem beliebig auswählbaren Zielverzeichnis abgelegt. Bei iOS-Systemen geschieht dies in der App selbst.

Wir freuen uns über Ihr Feedback!

