Erweiterter Zeitschriftenzugang im Rahmen der erfolgreichen DEAL-Verhandlungen

Mit dem Abschluss eines Vertrags zwischen dem Wiley-Verlag und der DEAL-Verhandlungsgruppe [1] stehen Ihnen alle Zeitschriftentitel, die zum Vertrag gehören, ab Erscheinungsjahr 1997 zur Verfügung.

Die TU Dortmund hat sich dem Projekt DEAL [2] angeschlossen, das bundesweite Lizenzverträge für E-Journals großer Wissenschaftsverlage abschließen und damit den Zugang zu wissenschaftlicher Literatur deutlich verbessern will [3]. Mit dem Wiley-Verlag wurde nun ein erster Vertrag erfolgreich ausgehandelt.

Die 1.489 Zeitschriftentitel [4] werden in Kürze in Katalog plus und in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek nachgewiesen. Suchen Sie vorerst die Wiley-Zeitschriften ab 1997 am besten direkt über die Verlagsplattform von Wiley [5].

Im Laufe der kommenden Monate werden auch die Open Access-Komponenten des Vertrages umgesetzt.

Bildquelle: Thorben Wengert / pixelio.de

Tags: E-Journals