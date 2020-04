Aufgrund der Coronakrise bietet das IT & Medien Centrum einen gesonderten VPN -Zugang für Studierende an. Nutzen Sie bitte diesen Zugang, um Intranetdienste der Universität über einen externen Provider abzurufen. Über den VPN-Zugang können Sie auch die elektronischen Angebote der Universitätsbibliothek nutzen.

Somit stehen E-Books / E-Journals der folgenden Anbieter auch wieder für Studierende zur Verfügung: American Physical Society, Budrich, Herdt All You Can Read, Ingenta, Oxford University Press, Proquest Ebook Central, Taylor & Francis (E-Books), … sowie viele fachliche Datenbanken wie z.B. TEMA oder Web of Science.

Weitere Informationen

Tags: Service, StayAtHomeChallenge